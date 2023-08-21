Кара-Франс снялся с боя против Капа на UFC 293 из-за травмы головы

Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFCв соцсетях назвал причину отмены его поединка противв сентябре.

«Мой бой с Капом отменяется. В рамках тренировочного процесса я получил сотрясение мозга. Врачи и команда запрещают мне драться. Некоторое время у меня уйдет на восстановление»

Бой Капа и Кара-Франса был запланирован на турнире UFC 293. На кону данной встречи стоял статус следующего претендента на титул в наилегчайшем весе.

Кай сейчас занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона до 56,7 кг. В своем предыдущем поединке новозеландец проиграл раздельным решением судей Амиру Альбази.