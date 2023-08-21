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    Кара-Франс снялся с боя против Капа на UFC 293 из-за травмы головы

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC Кай Кара-Франс в соцсетях назвал причину отмены его поединка против Манела Капа в сентябре.

    Кай Кара-Франс
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    Кай Кара-Франс

    «Мой бой с Капом отменяется. В рамках тренировочного процесса я получил сотрясение мозга. Врачи и команда запрещают мне драться. Некоторое время у меня уйдет на восстановление»

    Бой Капа и Кара-Франса был запланирован на турнире UFC 293. На кону данной встречи стоял статус следующего претендента на титул в наилегчайшем весе.

    Кай сейчас занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона до 56,7 кг. В своем предыдущем поединке новозеландец проиграл раздельным решением судей Амиру Альбази.

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