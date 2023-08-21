Райан Гарсия: О’Мэлли не стоит думать о боксе, его там уничтожат

Звездный американский боксер-легковесв соцсетях дал комментарий по поводу желанияпопробовать себя на ринге.

«Шон неплохой боец. Но О’Мэлли точно не стоит думать о переходе в профессиональный бокс. Его там просто уничтожат. Пускай, он продолжает драться в UFC»

Шон О’Мэлли новый чемпион UFC в легчайшей весовой категории. 20 августа он отобрал пояс у Алджамейна Стерлинга, финишировав его на шестой минуте поединка.

Ранее О’Мэлли несколько раз высказывался о желании попробовать себя в профессиональном боксе. Шон хотел дебютировать на ринге против недавнего соперника Гарсии Джервонты Дэвиса.