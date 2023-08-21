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    Райан Гарсия: О’Мэлли не стоит думать о боксе, его там уничтожат

    Бокс/ММА ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Звездный американский боксер-легковес Райан Гарсия в соцсетях дал комментарий по поводу желания Шона О’Мэлли попробовать себя на ринге.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Шон неплохой боец. Но О’Мэлли точно не стоит думать о переходе в профессиональный бокс. Его там просто уничтожат. Пускай, он продолжает драться в UFC»

    Шон О’Мэлли новый чемпион UFC в легчайшей весовой категории. 20 августа он отобрал пояс у Алджамейна Стерлинга, финишировав его на шестой минуте поединка.

    Ранее О’Мэлли несколько раз высказывался о желании попробовать себя в профессиональном боксе. Шон хотел дебютировать на ринге против недавнего соперника Гарсии Джервонты Дэвиса.

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