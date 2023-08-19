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    Стерлинг: Пока что меня не интересует трилогия с Яном

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Шон О'Мэлли Петр Ян Алджамейн Стерлинг
    Обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что думает о завершении трилогии против Петра Яна.

    Петр Ян и Алджамейн Стерлинг
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    Петр Ян и Алджамейн Стерлинг

    «Я не заглядываю так далеко. Пока что меня не интересует трилогия с Яном. Я смотрел его поединок против О’Мэлли. Петр неплохо двигался и постоянно наносил удары, но ему нужно подтянуть свою борьбу»

    Первый бой Яна и Стерлинга состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом и лишился чемпионского пояса.

    Ответный бой состоялся в апреле 2022-го. Та встреча продлилась все 5 раундов, а победу в ней одержал Стерлинг раздельным решением судей. Ян на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона до 61,2 кг.

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