Стерлинг: Пока что меня не интересует трилогия с Яном

Обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшей весовой категории рассказал , что думает о завершении трилогии против

«Я не заглядываю так далеко. Пока что меня не интересует трилогия с Яном. Я смотрел его поединок против О’Мэлли. Петр неплохо двигался и постоянно наносил удары, но ему нужно подтянуть свою борьбу»

Первый бой Яна и Стерлинга состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом и лишился чемпионского пояса.

Ответный бой состоялся в апреле 2022-го. Та встреча продлилась все 5 раундов, а победу в ней одержал Стерлинг раздельным решением судей. Ян на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона до 61,2 кг.