Ян Блахович готов подняться в тяжелый дивизион

Бывший обладатель титула UFC в весовой категории до 93 кг сообщил о готовности подняться в тяжелый дивизион и уже назвал желаемого соперника для дебюта.

«Почему бы и нет? Это очень заманчивое предложение. Я не против попробовать себя в тяжелом весе. Мне интересен поединок с Томом Аспиналлом. Он проделал прекрасную работу. Том стал бы отличным соперником для моего дебюта»

Блахович в своем последнем поединке проиграл раздельным решением судей бывшему чемпиону среднего дивизиона Алексу Перейре. После той неудачи поляк опустился в ростере полутяжеловесов на пятое место.

На данный момент Яну 40 лет, а в UFC он выступает с октября 2014 года. Всего в активе Блаховича 29 побед, одна ничья и 10 поражений в профессиональной карьере.