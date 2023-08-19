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    Ян Блахович готов подняться в тяжелый дивизион

    Бокс/ММА ММА UFC Алекс Перейра Ян Блахович
    Бывший обладатель титула UFC в весовой категории до 93 кг Ян Блахович сообщил о готовности подняться в тяжелый дивизион и уже назвал желаемого соперника для дебюта.

    Ян Блахович
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    Ян Блахович

    «Почему бы и нет? Это очень заманчивое предложение. Я не против попробовать себя в тяжелом весе. Мне интересен поединок с Томом Аспиналлом. Он проделал прекрасную работу. Том стал бы отличным соперником для моего дебюта»

    Блахович в своем последнем поединке проиграл раздельным решением судей бывшему чемпиону среднего дивизиона Алексу Перейре. После той неудачи поляк опустился в ростере полутяжеловесов на пятое место.

    На данный момент Яну 40 лет, а в UFC он выступает с октября 2014 года. Всего в активе Блаховича 29 побед, одна ничья и 10 поражений в профессиональной карьере.

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