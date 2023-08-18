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    Алджамейн Стерлинг: О’Мэлли трус, а не боец

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Петр Ян Генри Сехудо
    Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг на пресс-конференции перед грядущим турниром в Бостоне назвал Шона О’Мэлли трусом.

    Шон О’Мэлли
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    Шон О’Мэлли

    «Я не понимаю, какую вы видите угрозу в этом парне? Он поселился в соседнем отеле отдельно от всех бойцов. Шон боится пересечься со мной и посмотреть в глаза друг другу. О’Мэлли трус, а не боец. Совсем скоро вы увидите, как я изобью его»

    Титульный поединок Стерлинга и О’Мэлли в легчайшем весе возглавит кард турнира UFC 292. Шон подходит к этой встрече после победы раздельным решением судей над Петром Яном.

    Сейчас «тощий нокаутер» занимает второе место в ростере дивизиона до 61 кг. Стерлинг ранее победил по очкам Генри Сехудо. В статусе чемпиона Алджамейн провел уже 3 успешных поединка.

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