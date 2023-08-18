Россиянин Фахретдинов продлил контракт с UFC еще на 4 боя

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусредней весовой категории UFC, в соцсетях сообщил о продлении контракта с промоушеном еще на 4 поединка.

«Я получил от UFC новый улучшенный контракт. Впереди меня ждут еще 4 поединка в сильнейшем промоушене. Мой путь продолжается. Я и моя команда двигаемся только вперед»

Россиянин дебютировал в UFC в июне прошлого года с победы судейским решением над Андреасом Михайлидисом. В декабре 2022-го он одолел по очкам Брайана Баттла.

В своем последнем поединке Фахретдинов выиграл в первом раунде удушающим приемом у бывшего временного чемпиона легковесов Кевина Ли.