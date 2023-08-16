Кевин Холлэнд и Джек Маддалена проведут бой 16 сентября

Представители UFC анонсировали поединок. Их встреча состоится 16 сентября на турнире Лас-Вегасе.

На данный момент бойцы занимают 12-ю и 14-ю позиции в рейтинге полусреднего дивизиона. Холлэнд на UFC 291 одолел удушающим приемом в первом раунде Майкла Кьезу.

Джек 16 июля победил раздельным решением судей дебютанта промоушена Бассиля Хафеза. Сейчас австралийский боец идет в UFC на серии из пяти побед кряду.

Всего активе Маддалены 15 выигранных поединков и 2 поражения в профессиональной карьере. У Холлэнда 25 побед и 9 проигрышей в смешанных единоборствах.