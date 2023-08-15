Тренер О’Мэлли: Стерлингу никогда не победить Волкановски

Тренер боевых искусств, представляющий интересы второго номера рейтинга легчайшего дивизиона UFC оценил шансыв поединке против

«У Алджамейна прекрасные навыки в борьбе. Он лучший боец легчайшего дивизиона за всю историю. Однако Волкановски — номер один в мире среди всех бойцов прямо сейчас. Поэтому Стерлингу никогда его не победить»

Стерлинг на данный момент является чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. «Алджо» завоевал титул в марте 2021-го и далее провел 3 успешных защиты.

В своем последнем бою он победил раздельным решением судей Генри Сехудо. Всего в активе Стерлинга 23 выигранных поединка и 3 поражения в карьере.