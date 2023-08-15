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    Тренер О’Мэлли: Стерлингу никогда не победить Волкановски

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Генри Сехудо Александр Волкановски
    Тренер боевых искусств Тим Уэлч, представляющий интересы второго номера рейтинга легчайшего дивизиона UFC Шона О’Мэлли, оценил шансы Алджамейна Стерлинга в поединке против Александра Волкановски.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «У Алджамейна прекрасные навыки в борьбе. Он лучший боец легчайшего дивизиона за всю историю. Однако Волкановски — номер один в мире среди всех бойцов прямо сейчас. Поэтому Стерлингу никогда его не победить»

    Стерлинг на данный момент является чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. «Алджо» завоевал титул в марте 2021-го и далее провел 3 успешных защиты.

    В своем последнем бою он победил раздельным решением судей Генри Сехудо. Всего в активе Стерлинга 23 выигранных поединка и 3 поражения в карьере.

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