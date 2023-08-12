Федор Емельяненко бросил вызов Майку Тайсону

Федор Емельяненко Фото: globallookpress.com
«Со смешанными единоборствами покончено на всегда. Я не собираюсь возвращаться в клетку. Мне хочется попробовать себя в боксе. Бой с Майком Тайсоном — очень интересное противостояние. Он настоящая легенда»
4 февраля этого года «Последний император» завершил карьеру бойца смешанных единоборств. В своем последнем поединке на турнире Bellator 290 он уступил нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.
Всего в активе Емельяненко 40 побед и 7 проигранных поединков в смешанных единоборствах. У Тайсона 50 выигрышей и 6 поражений на профессиональном ринге.