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    Федор Емельяненко бросил вызов Майку Тайсону

    Бокс/ММА ММА Bellator Сборная России Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Федор Емельяненко
    Легендарный боец ММА Федор Емельяненко изъявил желание провести боксерский поединок против бывшего чемпиона мира тяжелом весе Майка Тайсона.

    Федор Емельяненко
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    Федор Емельяненко

    «Со смешанными единоборствами покончено на всегда. Я не собираюсь возвращаться в клетку. Мне хочется попробовать себя в боксе. Бой с Майком Тайсоном — очень интересное противостояние. Он настоящая легенда»

    4 февраля этого года «Последний император» завершил карьеру бойца смешанных единоборств. В своем последнем поединке на турнире Bellator 290 он уступил нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

    Всего в активе Емельяненко 40 побед и 7 проигранных поединков в смешанных единоборствах. У Тайсона 50 выигрышей и 6 поражений на профессиональном ринге.

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