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    Дана Уайт не включил Макгрегора и Хабиба в топ-5 лучших бойцов

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Джастин Гейджи Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Камару Усман Дана Уайт  Аманда Нунес Джон Джонс
    Глава UFC Дана Уайт не стал включать в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств бывших чемпионов легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора.

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    «Я провел в UFC 23 года, и там было много крутых бойцов. Номер один, конечно же, Джонс. Также я включил бы в список Нунес и Роузи. Вообще, их так много, что выбрать 5 из них очень трудно. Я бы еще хотел добавить Камару Усмана, Чака Лидделла и Мэта Хьюза»

    Макгрегор н Нурмагомедов в данный список от Даны Уайта не вошли. Напомним, что Конор стал первым бойцом UFC, который владел сразу двумя поясами.

    Хабиб за всю свою карьеру одержал 29 побед, не потерпев ни единого поражения. Нурмагомедов является рекордсменом промоушена по количеству проведенных тейкдаунов за один бой (21). «Орел» покинул ММА после победы над Джастином Гейджи в титульном бою в октябре 2020-го.

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