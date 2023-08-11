Дана Уайт не включил Макгрегора и Хабиба в топ-5 лучших бойцов

Глава UFC не стал включать в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств бывших чемпионов легкого дивизиона

«Я провел в UFC 23 года, и там было много крутых бойцов. Номер один, конечно же, Джонс. Также я включил бы в список Нунес и Роузи. Вообще, их так много, что выбрать 5 из них очень трудно. Я бы еще хотел добавить Камару Усмана, Чака Лидделла и Мэта Хьюза»

Макгрегор н Нурмагомедов в данный список от Даны Уайта не вошли. Напомним, что Конор стал первым бойцом UFC, который владел сразу двумя поясами.

Хабиб за всю свою карьеру одержал 29 побед, не потерпев ни единого поражения. Нурмагомедов является рекордсменом промоушена по количеству проведенных тейкдаунов за один бой (21). «Орел» покинул ММА после победы над Джастином Гейджи в титульном бою в октябре 2020-го.