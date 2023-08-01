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    Томпсон: UFC мне ничего не заплатил за срыв боя с Перейрой

    Бокс/ММА ММА UFC Дана Уайт 
    Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, а ныне седьмой номер рейтинга Стивен Томпсон сообщил, что не получил от промоушена никакой компенсации за сорвавшийся поединок с Мишелем Перейрой.

    Стивен Томпсон
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    Стивен Томпсон

    «Надеюсь, что UFC все сделает правильно. Но пока мне ничего не заплатили за срыв боя с Перейрой. Возможно, все изменится, когда Дана Уайт вернется с отпуска»

    Поединок Перейры и Томпсона в полусреднем был запланирован в основном карде турнира UFC 291. Однако их встреча не состоялась по причине провальной весогонки со стороны Мишеля.

    Перейра показал на весах 78,9 кг при лимите 77,1 кг. UFC предложил Томпсону провести бой в промежуточной категории с 30-процентой прибавкой к гонорару, но американец отказался.

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