Кроуфорд победил Спенса и стал абсолютным чемпионом мира

стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полусреднем весе. 30 июля на турнире в Лас-Вегасе 35-летний американец одолел техническим нокаутом в девятом раунде

Для Кроуфорда эта победа стала 40-й на профессиональном ринге. Он сохранил ноль в графе поражений. Теренс стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах.

Ранее он был обладателем всех поясов в первом полусреднем весе, после чего решил подняться в категорию до 66,7 кг. Для Спенса это поражение стало первым в карьере.

Ранее Эррол шел на серии из 28-ми выигранных поединков кряду. Во встрече с Кроуфордом Спенс потерял 3 чемпионских титула по версиям WBC, IBF и WBA Super.