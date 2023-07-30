Кроуфорд победил Спенса и стал абсолютным чемпионом мира

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд Фото: globallookpress.com
Для Кроуфорда эта победа стала 40-й на профессиональном ринге. Он сохранил ноль в графе поражений. Теренс стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах.
Ранее он был обладателем всех поясов в первом полусреднем весе, после чего решил подняться в категорию до 66,7 кг. Для Спенса это поражение стало первым в карьере.
Ранее Эррол шел на серии из 28-ми выигранных поединков кряду. Во встрече с Кроуфордом Спенс потерял 3 чемпионских титула по версиям WBC, IBF и WBA Super.