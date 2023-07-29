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    Бой Томпсона и Перейры на UFC 291 не состоится

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    Бой в полусредней весовой категории между Стивеном Томпсоном и Мишелем Перейрой на турнире UFC 291 не состоится. Причиной отмены является проваленная весогонка со стороны бразильца.

    Стивен Томпсон
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    Стивен Томпсон

    Мишель не уложился лимит до 77,1 кг, показав на весах почти 79 кг. Команда Томпсона приняла решение не соглашаться на поединок в рамках промежуточного веса.

    Стивен в преддверии этого боя занимал седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем поединке «Вандербой» одержал победу техническим нокаутом над Кевином Холлэндом.

    Перейра является 15-м номером в ростере весовой категории до 77,1 кг. К противостоянию с Томпсоном он подходил на серии из пяти выигранных боев кряду.

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