Бой Томпсона и Перейры на UFC 291 не состоится

Стивен Томпсон Фото: globallookpress.com
Мишель не уложился лимит до 77,1 кг, показав на весах почти 79 кг. Команда Томпсона приняла решение не соглашаться на поединок в рамках промежуточного веса.
Стивен в преддверии этого боя занимал седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем поединке «Вандербой» одержал победу техническим нокаутом над Кевином Холлэндом.
Перейра является 15-м номером в ростере весовой категории до 77,1 кг. К противостоянию с Томпсоном он подходил на серии из пяти выигранных боев кряду.