Бой Томпсона и Перейры на UFC 291 не состоится

Бой в полусредней весовой категории междуна турнире UFC 291 не состоится. Причиной отмены является проваленная весогонка со стороны бразильца.

Мишель не уложился лимит до 77,1 кг, показав на весах почти 79 кг. Команда Томпсона приняла решение не соглашаться на поединок в рамках промежуточного веса.

Стивен в преддверии этого боя занимал седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем поединке «Вандербой» одержал победу техническим нокаутом над Кевином Холлэндом.

Перейра является 15-м номером в ростере весовой категории до 77,1 кг. К противостоянию с Томпсоном он подходил на серии из пяти выигранных боев кряду.