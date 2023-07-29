Уиттакер рассматривает Стрикленда в качестве следующего соперника

Бывший претендент на титул UFC в среднем дивизионе сообщил , что рассматриваетв качестве следующего соперника.

«Ранее Шона не было в списке моих целей. Я думал, что он будет драться за титул с Адесаньей в сентябре, но это теперь невозможно. Поэтому я не могу исключать боя со Стриклендом в ближайшее время»

В своем недавнем поединке Уиттакер проиграл нокаутом во втором раунде Дрикусу Дю Плесси. После того поражения австралиец опустился в рейтинге средневесов со второй на третью позицию.

Стрикленд в последнем бою финишировал Абусупьяна Нурмагомедова. Шон сейчас является шестым номером ростера дивизиона UFC до 83,9 кг.