Волков сообщил, что хотел драться с Алмейдой в следующем бою

Топовый тяжеловес UFC рассказал , что хотел провести свой следующий поединок в промоушене против бразильского бойца

«Мы с командой рассматривали Жаилтона, как следующего соперника. Я очень хотел этот бой, но Алмейде решили организовать встречу с Блэйдсом. Туиваса тоже был в списке моих целей. Так что буду драться с ним в Сиднее»

Волков на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов. В своем предыдущем поединке «Драго» нокаутировал в первом раунде Александра Романова.

Бой Волкова с Туивасой состоится на турнире UFC 293. Тай подходит к этой встрече после досрочного поражения от другого россиянина Сергея Павловича.