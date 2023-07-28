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    Волков сообщил, что хотел драться с Алмейдой в следующем бою

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сергей Павлович Тай Туиваса Александр Волков
    Топовый тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, что хотел провести свой следующий поединок в промоушене против бразильского бойца Жаилтона Алмейды.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    «Мы с командой рассматривали Жаилтона, как следующего соперника. Я очень хотел этот бой, но Алмейде решили организовать встречу с Блэйдсом. Туиваса тоже был в списке моих целей. Так что буду драться с ним в Сиднее»

    Волков на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов. В своем предыдущем поединке «Драго» нокаутировал в первом раунде Александра Романова.

    Бой Волкова с Туивасой состоится на турнире UFC 293. Тай подходит к этой встрече после досрочного поражения от другого россиянина Сергея Павловича.

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