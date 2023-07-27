Тони Фергюсон сообщил, что хочет стать чемпионом UFC

Звездный американский боец легкой весовой категории UFC заявил , что в ближайшее время планирует завоевать чемпионский пояс.

«У меня нет ни единой мысли о завершении карьеры. Я всегда успею это сделать. Сейчас у меня хорошая форма. Я намерен провести 5 ярких боев, а потом выиграть титул»

Фергюсон на данный момент идет на серии из пяти проигранных поединков кряду. В своей предыдущей встрече «Эль-Кукуй» уступил удушающим приемом Нейту Диасу.

В следующем бою Тони подерется с Бобби Грином 30 июля в основном карде турнира в Солт-Лейк-Сити. Всего в активе 39-летнего американца 26 побед и 8 поражений в карьере.