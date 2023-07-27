Макс Холлоуэй намерен подраться за титул BMF

Бывший чемпион UFC в весовой категории до 66 кг сообщил о желании провести поединок с победителем парыза титул BMF.

«Это здорово, что пояс BMF ввели в легком весе. Я бы хотел подраться за него с кем-либо из пары Порье-Гейджи. Уверен, фанаты уже ждут этого поединка. И я готов им подарить его. Это будет грандиозное шоу»

Холлоуэй на данный момент занимает первую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. В следующем поединке американец встретится с «корейским зомби» в августе.

После этой встречи Макс планирует подняться в легкий вес, так как UFC не готов устраивать ему четвертый бой с нынешним чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски.