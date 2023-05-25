Ломаченко ограбили в бою с Хэйни. Молодой американец не заслужил победу

Девин остался непобежденным, а Василий потерпел незаслуженное поражение

Хэйни не ожидал такого давления от Ломаченко

В ночь с 20 на 21 мая состоялся один из самых ожидаемых боксерских поединков этого года. На турнире Лас-Вегасе в главном событии вечера Василий Ломаченко и Девин Хэйни оспаривали звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

Для американского бойца это была уже вторая защита всех поясов. Многие эксперты и фанаты считают 24-летнего Девина боксером нового поколения, способного в будущем затмить даже самого Мейвезера. Однако, как показал бой с Ломаченко, до легендарного Флойда Хэйни еще очень и очень далеко.

Старт поединка для молодого американца получился обескураживающим. Побыв несколько секунд в роли первого номера, Хэйни неожиданно отдал инициативу своему оппоненту. Ломаченко начал поддавливать абсолютного чемпиона, а в конце второго раунда Девин и вовсе оказался зажатым у канатов.

Прийти в себя Хэйни удалось только в третьем раунде. Он все-таки перехватил инициативу, и теперь отступать вынужден был уже Василий. Стоит отметить, что американский чемпион постоянно заряжался на мощные удары по корпусу.

Причем многие свои комбинации он начинал с прямых ударов в область печени. Попадания были плотными и Ломаченко их однозначно почувствовал. Четвертый отрезок также остался за американцем, а вот последующие 2 трехминутки были максимально конкурентными.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛОМАЧЕНКО — ХЭЙНИ | Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko Boxing ПОЛНЫЙ БОЙ 8 раундов

Бойцы регулярно доносили свои удары до цели и поочередно действовали первым номером. Однако начало второй половины поединка для Хэйни получилось крайне неудачным. В седьмом раунде американец поплыл после пропущенного бокового от украинца.

Девин едва стоял на ногах и откровенно начал висеть на оппоненте. Можно сказать, что это был стоячий нокдаун. После такого американец стремительно пошел отыгрываться в восьмом отрезке.

Было видно, что чемпион сильно вкладывался в боковые по корпусу. Несколько неплохих хуков в область печени вновь дошли до Ломаченко. Однако значимого урона Василий не понес — он даже не был потрясен.

Такое наступление отняло немало сил, и после девятого отрезка Хэйни сильно выдохся. А в оставшихся раундах чемпион действовал только вторым номером.

Василию вновь удалось зажать оппонента у канатов, но развить успех не получилось. В итоге бой прошел всю дистанцию, и его результат удивил весь мир.

Судьи спасли Девина от поражения

Девин Хэйни globallookpress.com

Казалось, что в этом поединке Ломаченко для победы сделал чуть больше, чем его соперник. Когда бой закончился, то команда украинца в своем углу говорила о победе. Однако решение судей получилось максимально противоречивым.

Все 3 рефери единогласно отдали бой американскому боксеру(116-112, 115-113, 115-113) . Хэйни сохранил все свои пояса, но этого успеха он точно не заслужил, ведь Василий в данном поединке оставил о себе более приятное впечатление.

Украинский ветеран чаще доставал до головы и постоянно работал серийно в отличие от оппонента. Плюс ко всему, 34-четырехлетний Василий дышал гораздо спокойнее, нежели молодой американец.

По общему количеству ударов Ломаченко также впереди 124 -110. Однако попадания Девина в процентном соотношении оказались точнее: 27% против 22%. Возможно, именно это могло внести коррективы в итоговый результат.

Но едва ли преимущество в плане точности в 5% должно было так сильно повлиять на вердикт рефери. Вообще, в последнее время судейская работа в боевых дисциплинах вызывает много негодований.

Тот же UFC зачистил со скандалами о спорных решениях. И на этот раз эстафету у главного бойцовского промоушена мира подхватил профессиональный бокс. Даже если рассмотреть все статистические показатели, то тогда можно было бы дать и ничью в таком противостоянии.

Однако на победу Девин точно не наиграл. Во время поединка Ломаченко 2 раза расстреливал соперника возле канатов. И еще стоит вспомнить момент в седьмом раунде, где американец побывал в стоячем нокдауне.

При всем этом статистика у бойцов примерно одинаковая, а цифры почему-то сыграли на руку именно чемпиону. В любом случае, это было слабое выступление со стороны Хэйни. Ломаченко в данном поединке превзошел самого себя.

После такого боя явно напрашивается реванш, ведь своего последнего слова на ринге украинец еще не сказал. Да и команда Василия просто так оставлять данный инцидент не собирается. Менеджер боксера Эгис Климас сообщил, что они будут подавать протест и добиваться справедливости.

Хэйни дрался очень грязно

Девин Хэйни против Василия Ломаченко globallookpress.com

В преддверии поединка американец пытался вывести из психологического равновесия своего соперника. Он обвинил Василия в грязном боксе как в совместном интервью перед боем, так и на пресс-конференции.

Причем на церемонии взвешивания Хэйни и вовсе решил оттолкнуть Ломаченко, не пожав ему руку. Американец наговорил про соперника много всего. Однако в ринге именно Девин оказался тем самым грязным боксером.

При первой же возможности американец постоянно шел в клинч, а на выходе из него сразу наносил удары. Если в начале поединка это можно было рассмотреть, как тактический ход, то в конце все выглядело иначе.

Девин очень сильно устал, и чтобы хоть как-то замедлить темп боя и не пропустить еще столько же, он начал откровенно висеть на Ломаченко. Правда, сцепившись в клинче, Хэйни в каждом эпизоде бил Василия по затылку, чего делать запрещено.

За такое с Девина необходимо было снимать 1-2 балла, ведь успокаиваться он не собирался. Однако вместо штрафа американец отделался устным предупреждением, а сам рефери сделал вид, что ничего явного не происходит.

Пожалуй, для Девина это был самый тяжелый поединок в его карьере. Грязный бокс, необъективное судейское решение и довольно посредственная физическая форма точно не красят американца.

Хэйни считает себя едва ли не лучшим боксером мира, но уровень Р4Р он точно не тянет. После встречи с Ломаченко американец уже не кажется таким перспективным и выдающимся боксером.

Причем в последующих противостояниях при нынешней форме у Хэйни возникнут куда более серьезные проблемы с такими монстрами дивизиона, как Шакур Стивенсон, Райан Гарсия и Джервонта Дэвис.