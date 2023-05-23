5 самых ярких побед Леона Эдвардса в UFC

Эдвардс прошел очень тяжелый путь перед тем, как завоевал пояс в полусреднем весе самого сильного промоушена планеты

1. Леон Эдвардс против Альберта Туменова

К противостоянию с Альбертом Туменовым в октябре 2016-го британский полусредневес подходил после поражения от Камару Усмана судейским решением и аналогичной победы над Домиником Уотерсом.

Далее «Рокки» ожидал бой россиянином, у которого было одно поражение и 4 выигрыша в предыдущих пяти встречах. Для Леона тот поединок получился очень сложным. Туменов действовал в стойке первым номером на протяжении двух раундов.

Во второй пятиминутке россиянину быстрым джебом и вовсе удалось отправить британца на настил. Эдвардс встал и продолжил бой, но подобрать свою дистанцию и чем-то ответить у него не получалось.

Поняв, что в стойке ловить нечего, Леон решил попробовать перевести поединок в партер в заключительном отрезке. Британец захватил ногу Туменова, который сопротивлялся и не давал провести сопернику тейкдаун.

Однако неуступчивый «Рокки» все-таки стянул россиянина на канвас и далее забрал спину. Леон провел удушающий прием и Альберт сдался. То была первая досрочная победа британского полусредневеса в самом сильном промоушене мира.

2. Леон Эдвардс против Рафаэля Дос Аньоса

Рафаэль Дос Аньос globallookpress.com

Встреча британца против бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории произошла 20 июля 2019. Для Леона это была отличная возможность пополнить свое резюме победой над статусным и опытным соперником.

Дос Аньос был уже на спаде и после ряда неудач в привычной легкой категории он решил подняться в полусредний вес. Проведя 2 года в категории до 77,1 кг, бразилец вновь считался сбитым летчиком после поражения от Колби Ковингтона за временный титул и проигрыша Камару Усману.

В начале боя Рафаэль пытался действовать на встречных курсах с Леоном. Бразилец работал серийно, но «Рокки» очень грамотно встречал его контратаками. Эдвардс постоянно сближался и здорово пробивал из клинча локтями и коленями.

К середине второго отрезка возрастной Дос Аньос заметно подустал. Леон активно пошел вперед и медленно разбивал соперника. После ряда открывшихся сечек на лице Рафаэля, экс-чемпион легкого дивизиона попытался стянуть британца на землю.

Правда, ничем хорошим это не закончилось и все его тейкдауны Леон заблокировал. В конце боя Эдвардс уже сам занял выгодную позицию в партере и разбивал именитого бразильца. От досрочного поражения Дос Аньоса спас гонг, а британец в итоге одержал важную победу судейским решением над бывшим чемпионом промоушена.

3. Леон Эдвардс против Нейта Диаса

Очередная проверка на прочность для «Рокки» случилась в июне 2021-го. На этот раз ему противостояла одна из главных звезд лиги в лице Нейта Диаса. Американец выходил в клетку после двухлетнего простоя и поражением в предыдущем поединке от Хорхе Масвидаля.

Однако несгибаемости Диаса можно было в очередной раз позавидовать, и в том поединке Леону пришлось отработать все 25 минут. В первом отрезке британец все мог решить попыткой удушающего приема.

Однако Нейт выбрался из гильотины, а во втором раунде чуть не провел более молодому оппоненту скручивание пятки. На руках Эдвардс перебивал возрастного американца. Правда от разгрома того спасали быстрые и точные джебы, которые периодически находили своего адресата.

В середине поединка лицо Диаса была полностью окровавлено, однако ветеран даже не думал сдаваться. Функционально он был готов на все 5 раундов, а в заключительном отрезке и вовсе устроил британцу настоящую трепку.

По очкам Леон выигрывал поединок с явным преимуществом. Однако за минуту до конца до встречи «Рокки» пропускает хлесткий джеб и едва не уходит в состояние грогги.

Диас не сумел финишировать оппонента. Эдвардс дожил до серены, забрав поединок единогласным решением судей. Та победа проложила британцу путь к титульному поединку в полусреднем весе UFC. Уже в следующем бою он сражался за свою мечту.

4. Леон Эдвардс против Камару Усмана 2

Леон Эдвардс vs Камару Усман 2: Полный бой

Момент истины для британца настал 20 августа 2022 года. К титульному поединку против Камару Усмана он подходил на серии из девяти побед кряду. Однако даже при таком винстрике «Рокки» вышел в клетку в качестве явного андердога.

«Нигерийский кошмар» зачистил практически весь полусредний дивизион. А уже в статусе чемпиона он дважды прошел Колби Ковингтона, 2 раза переехал Хорхе Масвидаля, а также отправил спать Гилберта Бернса.

Но уже в стартовом раунде обладатель пояса почувствовал на себе всю мощь претендента. Вопреки ожиданиям, Эдвардс легко перевел Камару на канвас и работал в выгодной позиции первым номером.

После перерыва чемпион восстановил равновесие в поединке и забрал 3 последующих раунда. Дотерпеть до очередной победы Усману оставалось совсем чуть-чуть.

Однако секундная потеря концентрации стоила ему титула. За минуту до конца 5 раунда «Рокки» зарядил хлесткий хай-кик в голову Камару. «Нигерийский кошмар» в отключке рухнул на землю и продолжить поединок был уже не в состоянии.

Вот так Леон потушил свет доминирующему чемпиону полусреднего дивизиона. Спустя долгое время, «Рокки» доказал чего он стоит, осуществив свою давнюю мечту.

5. Леон Эдвардс против Камару Усмана 3

Камару Усман globallookpress.com

После такого развития событий явно напрашивался третий поединок в противостоянии с Камару. Многие считали победу Эдвардса случайной и больше склонялись к триумфу «нигерийского кошмара» на UFC 286.

Ожидалось, что этот бой закончится унылой и прагматичной победой Усмана, как и их первый поединок в 2015-м. Однако ничего подобного в клетке не произошло. Тот нокаут явно оставил определенный отпечаток в сознании Камару.

Нигериец уже не выглядел таким доминантом, как ранее. Он попросту ничего не смог предложить Леону на его территории. Поддержка британских болельщиков гнала новоиспеченного чемпиона вперед.

Однако форсировать события «Рокки» не спешил. Каждая пятиминутка получилось тактически грамотной со стороны Леона. У Усмана за 25 минут прошел только один тейкдаун. Остальные попытки прохода в ноги Эдвардс заблокировал.

В стойке британец был чуть точнее, а работа хай-киками и лоу-киками явно сбивала темп Усмана. Судьи посчитали, что в этой встрече чемпион сделал для победы немного больше. Леон снова переиграл Камару и доказал всему миру, что предыдущий его успех не был случайностью.