Уверенная победа Дерн, апсет Шахбазяна в бою с Эрнандесом. Обзор карда UFC Vegas 73

В ночь с 20 на 21 мая состоялся турнир UFC Vegas 73. В главном событии вечера встретились Маккензи Дерн и Анджела Хилл

Результаты боев предварительного карда

1. Такаши Сато в полусреднем весе проиграл судейским решением Тембо Горимбе

2. Виктория Леонардо уступила нокаутом во втором раунде Наталии Силве в женском наилегчайшем весе

3. Чейс Хупер в легком весе выиграл решением у Ника Фиоре

4. Илир Латифи потерпел поражение решением в бою в тяжелом дивизионе от Родриго Насименто

5. Ораян Коси уступил нокаутом во втором раунде Гилберту Урбине в полусреднем дивизионе

6. Каролина Ковалькевич победила решением Ванессу Демопулус в женском минимальном весе

7. Вячеслав Борщев нокаутировал Хайисаера Махешате во втором раунде в легкой весовой категории

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 73

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира поединок в легком весе с участием Диего Феррейры и Майкла Джонсона. 2 ветерана шли на серьезном спаде. У Диего перед этим боем было 3 поражения кряду, а у Майкла 3 неудачи в четырех предыдущих встречах.

И в первом отрезке их очного поединка предпочтительнее выглядел американец. У Майкла более быстрые руки и его точные джебы гораздо чаще доходили до цели. Однако значимого урона нанести своему сопернику ему не удавалось.

Феррейра пытался замедлить темп поединка, постоянно сокращая дистанцию и входя в клинч. В минутной паузе по окончании первого раунда тренерский штаб бразильца внес некоторые коррективы в геймплан своего подопечного.

После перерыва бразилец начал поддавливать Джонса и даже попытался провести тейкдаун, который Майкл легко заблокировал. Но американец не пойми зачем отдал инициативу сопернику и поплатился за это.

Размашистый правый боковой от Диего залетает точно челюсть Джонса. Тот практически сразу же без чувств падает на канвас. Бразилец попытался добить свою жертву, нанеся хаммерфист по лежащему сопернику.

Но судья вовремя вмешался и остановил поединок.Таким образом, Феррейра прерывает серию из трех поражений. Эта победа однозначно должна отсрочить назревавшее увольнение возрастного бразильца.

Андре Фиальо и Хоакин Бакли globallookpress.com

Следующий поединок проходил в полусреднем дивизионе с участием Андре Фиальо и Хоакина Бакли, который решил спуститься вниз из средней категории. Американец очень яркий и интересный боец.

Поединки с его участием редко доходят до судейского решения и очередное противостояние на турнире в Лас-Вегасе не стало исключением. Хоакин был настроен на досрочный финиш. Он активно пошел вперед уже с первых секунд встречи.

У американца было преимущество в скорости, мощи и габаритах. Уже в стартовой пятиминутке Фиальо приходилось кружить вокруг своего соперника и искать шанс для контратаки. Бакли помимо постоянных джебов выбрасывал хай-кики, а также пробовал удары коленями в прыжке.

При этом он успешно менял этажи, подключая работу в партере. В первом отрезке Бакли провел 2 удачных тейкдауна. Раунд остался за американцем, а Андре сильно подустал после такого мощного начала со стороны соперника.

После перерыва ситуация не изменилась. Хоакин все также прессинговал Фиальо и добился своего. На пятой минуте второго отрезка американец пускает в голову оппонента мощных хай-кик. Удар достиг своей цели и Фиальо рухнул на настил.

Для португальского бойца поединок закончился очередным поражением. А вот Бакли здорово выступил в полусреднем весе. Ему стоит попробовать подраться с более статусным соперником в следующей встрече. Возможно, стоит обратить внимание на кого-либо из топ-15.

Далее в октагон выходили Эмили Дюкот и Лупита Годинез, чей поединок состоялся в промежуточной категории до 54 кг. Девушки подошли к очной встрече с идентичной статистикой из трех побед одного поражения в четырех своих предыдущих боях.

Неудивительно, что их поединок получился максимально конкурентным. С первых минут встречи соперницы устроили в клетке настоящую рубку. Годинез позднее попыталась перевести бой на землю, но американка заблокировала ее тейкдаун.

Если первый отрезок остался за Эмили, то вот во втором раунде лучше смотрелась уже Лупита. Она поддавливала свою соперницу, а та действовала исключительно вторым номером.

Последняя пятиминутка получилась равной. Однако на последних секундах встречи Годинез провела удачный тейкдаун и это помогло забрать ей раунд. В итоге Лупита одержала победу единогласным решением судей.

Дерн и Эрнандес были на голову сильнее соперников

Энтони Эрнандес и Эдмен Шахбазян globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона подрались Эдмен Шахбазян и Энтони Эрнандес. Бойцы подходили к этой встрече в разной форме. Эдмен после выпада и из топ-15 пошел по наклонной.

Перед этим поединком у него была одна победа и 3 поражения кряду. У Эрнандеса, напротив, была только одна неудача и 4 выигранных боя. Шахбазян решил застать своего соперника врасплох уже в самом начале встречи.

Он задал довольно высокий темпы и пытался действовать нестандартно. Колени, разрезающие локти, попытки ударов с разворота и некоторые другие приемы присутствовали в арсенале 25-летнего американца.

Однако все эти эффектные с виду удары не приносили ему никаких дивидендов. Попытавшись пойти в партер, Эдмен наткнулся на гильотину со стороны соперника. Этот момент стал переломным, ведь после контратаки в партере Эрнандес активно пошел вперед.

Интересно, что дальше он сам чуть не угодил в такую же гильотину от Шахбазяна. Энтони сумел выбраться, а после перерыва инициатива полностью перешла к нему. Второй отрезок получился менее активным на события и более вязким.

Эдмену большую часть пятиминутки пришлось обороняться от тейкдаунов со стороны оппонента. Темп сильно упал и никаких ярких разменов в стойке уже не было. В третьем заключительном раунде Эрнандес решил ничего не менять в своей тактике.

Он снова пошел в ноги и удачно перевел оппонента на канвас. Далее, заняв выгодную позицию в гранд-энд-паунде, Энтони принялся разбивать противника. Шахбазян в тот момент выглядел беспомощным. Судья остановил эту встречу, засчитав Эрнандесу победу техническим нокаутом.

Маккензи Дерн и Анджела Хилл globallookpress.com

В главном бою вечера в женском минимальном дивизионе встретились Маккензи Дерн и Анджела Хилл. Девушки занимали в преддверии очного противостояния восьмую и 14-ю позиции в рейтинге.

Дерн в последнее время чередовала победы с поражениями, но при этом дралась исключительно с топовыми соперницами. Хилл в боях с представительницами топ-10 терпела сплошные неудачи. Поэтому неудивительно, что бразильянка завладела инициативой уже в первом раунде.

Она работала взрывными сериями, а также регулярно предпринимала попытки тейкдаунов. К концу стартового отрезка Хилл побывала в нокдауне, а от избиения ее спас свисток на перерыв.

Следующий раунд также прошел под диктовку Маккензи. Анджелла проигрывала сопернице и в скорости, и в ударной мощи. Однако ей удалось поймать бразильянку на ошибке в третьем отрезке. Дерн вновь пошла вперед и наткнулась на хлесткий джеб.

Маккензи отправилась на настил, но извлечь пользу из этого нокдауна Хилл не сумела. Через некоторое время бразильянка восстановилась и продолжила разбивать противницу на всех этажах.

В чемпионских раундах Анджела заметно просела физически. В одном из эпизодов она отдала бразильянке спину, а та принялась ее расстреливать сверху. От досрочного поражения американку спасло только чудо.

Далее Дерн умело довела бой до победы единогласным решением судей. Она сохранила восьмую строчку в рейтинге и теперь может рассчитывать на поединок с более статусной соперницей.