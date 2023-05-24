Хамзат Чимаев: Колби Ковингтон просто ничтожество

Шведский боец с чеченскими корнями раскритиковал следующего претендента на титул UFC в полусреднем дивизионе

«Они дают ему титульник, но кого он побеждал? Кто вообще такой этот Ковингтон? Колби просто ничтожество. Усман 2 раза сломал ему подбородок. Камару отправил спать его, потому что Ковингтон далеко не топ-уровень»

В последний раз Ковингтон выходил в октагон в марте предыдущего года. Тогда американец победил единогласным решением судей Хорхе Масвидаля.

На данный момент Колби является вторым номером рейтинга полусреднего дивизиона UFC. В своем следующем поединке Ковингтон сразится за титул чемпиона против Леона Эдвардса.