Фрэнсис Нганну: Дана Уайт расстроен, что я теперь счастлив

Камерунский боец смешанных единоборств, представляющий бойцовский промоушен PFL, в своих соцсетях раскритиковал главу UFC

«Я полностью отработал контракт в UFC и не понимаю, почему у Уайта появились претензии ко мне. Напомню, что меня никто не увольнял и уйти оттуда — мое личное решение. Я проводил бои даже с травмой колена и ни разу никому не отказал в поединке. Дана Уайт расстроен, что теперь я счастлив»

Нганну ранее был чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. Свой последний поединок он провел зимой прошлого года против Сирила Гана, одолев его единогласным решением судей. В январе 2023-го камерунец покинул UFC.

В мае Фрэнсис подписал контракт с PFL, а его первый бой должен будет состояться в 2024 году. Также известно, что Нганну по данному соглашению может выступать не только по ММА, но и в профессиональном боксе.