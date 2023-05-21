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    Дана Уайт: Усман просит меня организовать ему бой с Чимаевым

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Леон Эдвардс Камару Усман Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после очередного турнира в Лас-Вегасе рассказал о желании Камару Усмана подраться против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Вы все много раз слышали о том, что Усман готов драться с Чимаевым. Не так давно Камару лично пришел ко мне в офис поговорить об этом еще раз. Усман просил меня организовать ему этот бой. Я уважаю его, как бойца, но в промежуточном весе они драться не будут. Впрочем, мы что-нибудь придумаем. Возможно, встреча между ними все-таки состоится»

    На данный момент Усман и Чимаев занимают первую и четвертую строчки в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Камару в предыдущем бою уступил Леону Эдвардсу большинством судейских решений.

    Ранее «нигерийский» кошмар был чемпионом в дивизионе до 77,1 кг, проведя пять успешных защит титула кряду. Усман потерял пояс в августе прошлого года, проиграв нокаутом в пятом раунде Эдвардсу.

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