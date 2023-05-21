Дана Уайт: Усман просит меня организовать ему бой с Чимаевым

Глава UFCна пресс-конференции после очередного турнира в Лас-Вегасе рассказал о желанииподраться против шведского бойца чеченского происхождения

«Вы все много раз слышали о том, что Усман готов драться с Чимаевым. Не так давно Камару лично пришел ко мне в офис поговорить об этом еще раз. Усман просил меня организовать ему этот бой. Я уважаю его, как бойца, но в промежуточном весе они драться не будут. Впрочем, мы что-нибудь придумаем. Возможно, встреча между ними все-таки состоится»

На данный момент Усман и Чимаев занимают первую и четвертую строчки в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Камару в предыдущем бою уступил Леону Эдвардсу большинством судейских решений.

Ранее «нигерийский» кошмар был чемпионом в дивизионе до 77,1 кг, проведя пять успешных защит титула кряду. Усман потерял пояс в августе прошлого года, проиграв нокаутом в пятом раунде Эдвардсу.