Победитель боя Порье-Гейджи может подраться за титул

Как сообщает комментатор UFC, грядущий поединок в легкой весовой категории с участиемможет носить статус претендентского.

«Я и другие комментаторы считают, что победитель такого громкого поединка должен далее драться за титул в легком весе. Гейджи и Порье — бойцы очень высокого уровня. Вероятно, что тот, кто выиграет этот поединок, получит титульник»

Противостояние Порье и Гейджи в легком весе будет главным событием вечера на турнире UFC 291. Сейчас бойцы занимают вторую и третью позиции в дивизионе до 70,3 кг.

Их первая встреча проходила в апреле 2018 года. Тогда Дастин одержал победу, отправив «Хайлайта» в нокаут в четвертом раунде.