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    Победитель боя Порье-Гейджи может подраться за титул

    Бокс/ММА ММА UFC Дастин Порье Джастин Гейджи
    Как сообщает комментатор UFC Джон Аник, грядущий поединок в легкой весовой категории с участием Дастина Порье и Джастина Гейджи может носить статус претендентского.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «Я и другие комментаторы считают, что победитель такого громкого поединка должен далее драться за титул в легком весе. Гейджи и Порье — бойцы очень высокого уровня. Вероятно, что тот, кто выиграет этот поединок, получит титульник»

    Противостояние Порье и Гейджи в легком весе будет главным событием вечера на турнире UFC 291. Сейчас бойцы занимают вторую и третью позиции в дивизионе до 70,3 кг.

    Их первая встреча проходила в апреле 2018 года. Тогда Дастин одержал победу, отправив «Хайлайта» в нокаут в четвертом раунде.

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