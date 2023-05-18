Победитель боя Порье-Гейджи может подраться за титул

Джастин Гейджи Фото: globallookpress.com
«Я и другие комментаторы считают, что победитель такого громкого поединка должен далее драться за титул в легком весе. Гейджи и Порье — бойцы очень высокого уровня. Вероятно, что тот, кто выиграет этот поединок, получит титульник»
Противостояние Порье и Гейджи в легком весе будет главным событием вечера на турнире UFC 291. Сейчас бойцы занимают вторую и третью позиции в дивизионе до 70,3 кг.
Их первая встреча проходила в апреле 2018 года. Тогда Дастин одержал победу, отправив «Хайлайта» в нокаут в четвертом раунде.