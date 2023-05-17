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    Поединок Порье и Гейджи возглавит кард турнира UFC 291

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Пауло Коста Ян Блахович Алекс Перейра Джастин Гейджи Дастин Порье Тони Фергюсон Дана Уайт  Рафаэль Физиев Майкл Чендлер
    Дана Уайт анонсировал ответный поединок Дастина Порье и Джастина Гейджи в легком весе на 30 июля на турнире UFC 291. Известно, что их встреча станет главным событием вечера.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    На данный момент Порье является вторым номером в рейтинге легковесов. В своем предыдущем бою он выиграл удушающим приемом в третьем раунде у Майкла Чендлера.

    Гейджи занимает третью строчку в ростере дивизиона до 70,3 кг. Ранее «Хайлат» большинством судейских решений одолел азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

    Также известны и другие поединки предстоящего турнира UFC 291. Ян Блахович подерется против Алекса Перейры, Пауло Коста встретится с Икрамом Алискеровым, Стивен Томпсон сразится с Мишелем Перейрой, а Тони Фергюсон будет противостоять Бобби Грину.

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