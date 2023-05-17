Поединок Порье и Гейджи возглавит кард турнира UFC 291

Дана Уайт анонсировал ответный поединокв легком весе на 30 июля на турнире UFC 291. Известно, что их встреча станет главным событием вечера.

На данный момент Порье является вторым номером в рейтинге легковесов. В своем предыдущем бою он выиграл удушающим приемом в третьем раунде у Майкла Чендлера.

Гейджи занимает третью строчку в ростере дивизиона до 70,3 кг. Ранее «Хайлат» большинством судейских решений одолел азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

Также известны и другие поединки предстоящего турнира UFC 291. Ян Блахович подерется против Алекса Перейры, Пауло Коста встретится с Икрамом Алискеровым, Стивен Томпсон сразится с Мишелем Перейрой, а Тони Фергюсон будет противостоять Бобби Грину.