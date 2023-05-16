Алимханулы бросил вызов «Канело» и Чарло

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира в среднем весе по версии WBO, вызвал на поединок

«Альварес и Чарло, где же вы? Я король среднего веса. Меня избегают абсолютно все. Где же вы, чемпионы мира и суперзвезды? Я жду вас. Готов подраться с вами, когда угодно»

Жанибек в недавнем поединке нокаутировал Стивен Батлера во втором раунде, защитив свой пояс. Всего в активе казахстанского бойца 14 побед и ни одного поражения в карьере.

На данный момент «Канело» является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Американцу Джермеллу Чарло сейчас принадлежат все пояса в первом среднем дивизионе.