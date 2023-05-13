Джонни Уокер хочет провести реванш против Джамала Хилла

Бразильский боец смешанных единоборств сообщил о намерении провести ответный поединок с чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе

«В предстоящем бою со Смитом я покажу все, на что способен. Мне нужен титульный поединок с Хиллом, так как я хочу провести с ним реванш. Бой с Энтони покажет мою реальную силу. Весь мир узнает, в какой форме я нахожусь. Наш реванш с Джамалом — это очень громкий и грандиозный поединок»

Первый бой Уокера и Хилла проходил в феврале предыдущего года. Тогда Джамал победил нокаутом в первом раунде. На данный момент бразилец занимает седьмую позицию в рейтинге дивизиона до 93 кг.

В ночь с 13 на 14 мая Джонни проведет поединок против бывшего претендента на титул в полутяжелом весе Энтони Смита. Их бой станет со-главным событием ивента.