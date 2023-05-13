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    Джонни Уокер хочет провести реванш против Джамала Хилла

    Бокс/ММА ММА UFC Джамал Хилл
    Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер сообщил о намерении провести ответный поединок с чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Джамалом Хиллом.

    Джонни Уокер
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    Джонни Уокер

    «В предстоящем бою со Смитом я покажу все, на что способен. Мне нужен титульный поединок с Хиллом, так как я хочу провести с ним реванш. Бой с Энтони покажет мою реальную силу. Весь мир узнает, в какой форме я нахожусь. Наш реванш с Джамалом — это очень громкий и грандиозный поединок»

    Первый бой Уокера и Хилла проходил в феврале предыдущего года. Тогда Джамал победил нокаутом в первом раунде. На данный момент бразилец занимает седьмую позицию в рейтинге дивизиона до 93 кг.

    В ночь с 13 на 14 мая Джонни проведет поединок против бывшего претендента на титул в полутяжелом весе Энтони Смита. Их бой станет со-главным событием ивента.

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