ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майк МеньянМеньян, Пикфорд и еще пять вратарей для «МЮ»
  • 16:40
    • Павлюченкова легко пробилась во второй круг турнира в Риме, где сыграет со Свентек
  • 14:22
    • РПЛ. Стали известны арбитры на матчи 27-го тура
  • 14:30
    • Бускетс может перейти в команду Роналду
    Все новости спорта

    Диас хочет провести третий бой с Макгрегором

    Бокс/ММА ММА UFC Нейт Диас Тони Фергюсон
    Экс-боец UFC Нейт Диас высказался о третьем поединке против бывшего чемпиона промоушена в полулегкой и легкой весовых категориях Конора Макгрегора.

    Нейт Диас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нейт Диас

    «В нашем противостоянии еще не поставлена точка. Уверен, что мы еще подеремся с Макгрегором. Я очень хочу третьего поединка против Конора. Он никуда не убежит от этого боя»

    Первый поединок Макгрегора и Диаса в UFC состоялся в марте 2016-го. Тогда Нейт победил удушающим приемом во втором раунде. В реванше Конор выиграл большинством судейских решений.

    На данный момент Диас не является бойцом UFC. Свой последний поединок в промоушене он провел в сентябре 2022-го против Тони Фергюсона. Тогда Нейт выиграл сабмишном.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет первое дерби Милана в полуфинале ЛЧ?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Контавейт — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вондроушова — Андрееску
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Умбер — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры