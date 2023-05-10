Диас хочет провести третий бой с Макгрегором

Экс-боец UFC высказался о третьем поединке против бывшего чемпиона промоушена в полулегкой и легкой весовых категориях

«В нашем противостоянии еще не поставлена точка. Уверен, что мы еще подеремся с Макгрегором. Я очень хочу третьего поединка против Конора. Он никуда не убежит от этого боя»

Первый поединок Макгрегора и Диаса в UFC состоялся в марте 2016-го. Тогда Нейт победил удушающим приемом во втором раунде. В реванше Конор выиграл большинством судейских решений.

На данный момент Диас не является бойцом UFC. Свой последний поединок в промоушене он провел в сентябре 2022-го против Тони Фергюсона. Тогда Нейт выиграл сабмишном.