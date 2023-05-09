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    Хилл рассказал, когда хочет подраться с Прохазкой

    Бокс/ММА ММА UFC Джамал Хилл Иржи Прохазка
    Обладатель титула в полутяжелой весовой категории UFC Джамал Хилл назвал желаемую дата поединка против чешского бойца Иржи Прохазки.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Это будет грандиозная битва. Слышал, что наш поединок может пройти в конце августа на турнире в Бостоне и я хочу биться с Прохазкой на UFC 292. Не могу дождаться встречи с ним в октагоне. Но если вдруг Иржи не сможет выступить, я готов к любому вызову»

    Иржи Прохазка является экс-чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе. Ближе к концу 2022-го чешский боец получил травму, после чего он решил добровольно отказаться от титула.

    Хилл завоевал вакантный пояс в дивизионе до 93 кг в январе текущего года. В титульном поединке Джамал одолел единогласным решением судей Гловера Тейшейру.

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