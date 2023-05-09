Хилл рассказал, когда хочет подраться с Прохазкой

Обладатель титула в полутяжелой весовой категории UFC назвал желаемую дата поединка против чешского бойца

«Это будет грандиозная битва. Слышал, что наш поединок может пройти в конце августа на турнире в Бостоне и я хочу биться с Прохазкой на UFC 292. Не могу дождаться встречи с ним в октагоне. Но если вдруг Иржи не сможет выступить, я готов к любому вызову»

Иржи Прохазка является экс-чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе. Ближе к концу 2022-го чешский боец получил травму, после чего он решил добровольно отказаться от титула.

Хилл завоевал вакантный пояс в дивизионе до 93 кг в январе текущего года. В титульном поединке Джамал одолел единогласным решением судей Гловера Тейшейру.