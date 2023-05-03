Макгрегор сделал заявление о реванше с Мейвезером

Ирландский боец ММАв своих соцсетях дал комментарий о возможном ответном поединке по правилам бокса с

«В нашем первом поединке я просто игрался ним. Перед реваншем я могу внести определенные корректировки в тренировки и геймплан. Тогда ответный бой с Мейвезером пройдет совершенно по-другому сценарию. Если кто-то думает иначе, то он глупец»

Первый бой Мейвезера и Макгрегора состоялся в 2017 году. Тогда ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде. После той встречи Конор получил свой рекордный гонорар в 100 млн. долларов.

По правилам бокса рекорд ирландца 0-1. В ММА в активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений. Ранее Конор был чемпионом UFC в двух весовых категориях.