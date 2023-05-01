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    Бой Кара-Франса и Альбази станет главным событием UFC ESPN 45

    Бокс/ММА ММА UFC
    Представители UFC анонсировали следующий поединок с участием Кая Кара-Франса. Новозеландский боец 4 июня в Неваде подерется против Амира Альбази.

    Кай Кара-Франс
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    Кай Кара-Франс

    Известно, что их поединок станет главным событием на турнире UFC ESPN 45. Кай Кара-Франс на данный момент занимает третью строчку в рейтинге наилегайшего дивизиона.

    В предыдущем поединке за титул временного чемпиона новозеландец уступил нокаутом в третьем раунде Брендону Морено. Всего в активе Кара-Франса 24 победы и 10 проигрышей в карьере.

    Амир Альбази сейчас идет седьмым в ростере наилегчайшего дивизиона UFC. В активе бойца из Ирака 16 выигранных встреч и одно поражение в смешанных единоборствах.

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