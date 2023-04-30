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    Гейджи отказывается от реванша с Порье

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    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Джастин Гейджи сообщил, что не хочет проводить ответный поединок против Дастина Порье.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «Мне не нужен еще один бой с Дастином. Я просто не вижу в нем смысла. Я рассчитываю на титульник против Махачева. Это тот бой и тот соперник, который мне интересен»

    На данный момент Джастин располагается на третьей строчке в ростере бойцов дивизиона до 70,3 кг. В своем недавнем поединке американец большинством судейских решений одолел Рафаэля Физиева.

    Порье сейчас занимает вторую позицию в списке легковесов. Его первый бой с Гейджи проходил в апреле 2018-го. Тогда Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

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