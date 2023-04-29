Пол предложил устроить бой с Диасом в формате 15-ти раундов

Известный американский блогер с лицензией профессионального боксерав соцсетях предложилпровести их поединок в формате 15-ти раундов.

«Нейт, ты на связи? Что скажешь, если провести наш с тобой поединок в формате 15-ти раундов? Мне интересно понаблюдать, как с этим справятся твои прокуренные легкие»

Боксерский поединок с участием Нейта Диаса и Джейка Пола должен состояться в августе этого года. Изначально стороны договорились о формате в 8 раундов.

В своем предыдущем бою Пол потерпел поражение раздельным решением судей от Томми Фьюри. Диас в сентябре 2022-го на UFC 278 удушающим приемом выиграл у Тони Фергюсона.