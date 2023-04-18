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    Роб Фонт вызвал на поединок Петра Яна

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Шестой номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Роб Фонт рассказал, что хочет провести следующий поединок против бывшего чемпиона их весовой категории Петра Яна.

    Роб Фонт
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    Роб Фонт

    «Ян потерпел ряд поражений, но я все равно хочу драться с ним. Это был бы грандиозный поединок. Можно устроить его в Бостоне, но я готов набраться терпения и немного подождать. Мы бы показали с ним просто безумный бой»

    В своем предыдущем поединке Роб Фонт одержал победу нокаутом в первом раунде над Эриеном Янезом. Ян не так давно уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.

    На данный момент российский боец занимает четвертую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона. Сейчас «Беспощадный» идет в UFC на серии из трех поражений кряду.

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