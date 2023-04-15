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    Макс Холлоуэй: Я намерен выиграть у Аллена досрочно

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый полулегковес UFC Макс Холлоуэй дал комментарий в преддверии поединка с британским бойцом Арнольдом Алленом на турнире в Канзас-Сити 16 апреля.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «Некоторые болельщики начали сомневаться во мне. Я хочу всем доказать, что способен на многое. Поэтому намерен выиграть у Аллена досрочно. Я должен выступить не менее ярко, чем в поединке с Кэлвином Каттаром»

    Макс ранее был чемпионом UFC в полулегком дивизионе. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге весовой категории до 66-ти кг.

    Аллен сейчас располагается на четвертой позиции. В своем предыдущем поединке англичанин нокаутировал Кэлвина Каттара. К бою с Холлоуэем Арнольд подходит на серии из десяти побед кряду.

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