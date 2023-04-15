Макс Холлоуэй: Я намерен выиграть у Аллена досрочно

Топовый полулегковес UFCдал комментарий в преддверии поединка с британским бойцомна турнире в Канзас-Сити 16 апреля.

«Некоторые болельщики начали сомневаться во мне. Я хочу всем доказать, что способен на многое. Поэтому намерен выиграть у Аллена досрочно. Я должен выступить не менее ярко, чем в поединке с Кэлвином Каттаром»

Макс ранее был чемпионом UFC в полулегком дивизионе. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге весовой категории до 66-ти кг.

Аллен сейчас располагается на четвертой позиции. В своем предыдущем поединке англичанин нокаутировал Кэлвина Каттара. К бою с Холлоуэем Арнольд подходит на серии из десяти побед кряду.