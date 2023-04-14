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    Брайс Митчелл и Мовсар Евлоев могут подраться 6 мая

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев узнал имя своего следующего соперника в UFC. Дагестанец должен подраться против американца Брайс Митчелла.

    Брайс Митчелл (справа)
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    Брайс Митчелл (справа)

    Сообщается, что их поединок может состояться 6 мая на UFC 288. На данный момент Евлоев и Митчелл занимают 10-ю и 11-ю строчки в рейтинге полулегкого дивизиона.

    Россиянин в своем последнем поединке одолел единогласным решением судей Дэна Иге, после чего получил травму. Всего в активе Мовсара 16 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

    Митчелл подходит к очередному бою после проигрыша от Илии Топурии удушающим приемом во втором раунде. Для американца то поражение стало первым в карьере.

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