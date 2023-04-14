Брайс Митчелл и Мовсар Евлоев могут подраться 6 мая

Российский боец смешанных единоборствузнал имя своего следующего соперника в UFC. Дагестанец должен подраться против американца

Сообщается, что их поединок может состояться 6 мая на UFC 288. На данный момент Евлоев и Митчелл занимают 10-ю и 11-ю строчки в рейтинге полулегкого дивизиона.

Россиянин в своем последнем поединке одолел единогласным решением судей Дэна Иге, после чего получил травму. Всего в активе Мовсара 16 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Митчелл подходит к очередному бою после проигрыша от Илии Топурии удушающим приемом во втором раунде. Для американца то поражение стало первым в карьере.