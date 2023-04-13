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    Царукян назвал Дариуша фаворитом в поединке с Оливейрой

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Легковес UFC Арман Царукян дал свой прогноз на предстоящий поединок между его конкурентами по дивизиону Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Бенеил еще не был чемпионом. Поэтому у него мотивации в предстоящем поединке гораздо больше, чем у Оливейры. Он готов на все, чтобы получить титульник. Поэтому я склоняюсь к победе Дариуша»

    На данный момент Оливейра является первым номером рейтинга легкого дивизиона, Дариуш пока что располагается на четвертой позиции. Их очный бой состоится на турнире UFC 288.

    Чарльз в предыдущем бою потерпел поражение от Ислама Махачева удушающим приемом, а Бенеил ранее одолел единогласным решением судей Матеуша Гамрота.

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