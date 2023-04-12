Ион Куцелаба: Анкалаев будет следующим чемпионом UFC в полутяжелом весе

Молдавский боец смешанных единоборств считает , чтобудет следующим чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе.

«Хилл не сможет долго удерживать пояс. Он далеко не Джон Джонс. Думаю, следующим чемпионом в полутяжелом весе станет Анкалаев. Ему предоставят еще один шанс сразиться за титул»

На данный момент обладателем пояса в полутяжелом дивизионе является Джамал Хилл, одолевший единогласным решением судей в январе текущего года Гловера Тейшейру.

Магомед Анкалаев сейчас занимает вторую строчку в рейтинге. В своем последнем поединке россиянин дрался с Яном Блаховичем. Бой продлился 5 раундов и закончился вничью.