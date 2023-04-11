Дарен Тилл: Чимаев обязательно станет чемпионом UFC в полусреднем весе

Бывший боец UFC англичанин считает , чтозавоюет пояс чемпиона промоушена в полусредней категории.

«Хамзат точно заберет пояс в полусреднем весе. Вопрос только в том, против кого он будет драться. Ранее я считал Усмана и Ковингтона самыми опасными соперниками для него. Но после того, как Эдвардс дважды прошел Камару ситуация изменилась»

Напомним, что Чимаев недавно объявил о своем переходе в средний дивизион. В полусреднем весе Хамзат провел в UFC 5 поединков, в которых одержал 5 побед.

Последним соперником «Борза» в дивизионе до 77,1 кг был Гилберт Бернс, которого швед одолел единогласным решением судей. Всего в активе Чимаева 12 побед в профессиональной карьере и ни одного поражения.