Масвидаль уступил решением Бернсу и завершил карьеру

На прошедшем турнире по смешанным единоборствам в Майами в со-главном событии встречались, чье противостояние проходило в полусреднем весе.

Их поединок продлился все 3 раунда, а победу единогласным решением судей одержал бразилец. Таким образом, Масвидаль потерпел уже четвертое поражение кряду.

По окончании боя американец объявил о завершении профессиональной карьеры. Напомним, что ранее Хорхе дважды доходил до титульного поединка в полусреднем весе, но проиграл Камару Усману оба раза.

Всего в активе Масвидаля 52 боя в смешанных единоборствах. На его счету 35 выигранных встречи и 17 поражений в карьере.