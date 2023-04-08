Джейк Пол намерен дебютировать в ММА в конце 2023-го

Популярный американский блогер-боксер сообщил о своем намерении дебютировать в смешанных единоборствах ближе к концу текущего года.

«Меня часто называют сумасшедшим. Но я все равно хочу дебютировать в ММА. Мне нужен примерно год для подготовки и далее я начну драться. Планирую улучить свою технику ударов ногами и базу джиу-джитсу. Ждите меня в октагоне к концу этого года»

В своем предыдущем поединке по правилам бокса Пол уступил раздельным решением Томми Фьюри. Ранее Джейк побеждал в ринге экс-бойцов UFC Андерсона Сильву, Тайрона Вудли и Бена Аскрена.

На данный момент у американца есть действующий контракт с организацией PFL. Боксерскую карьеру Джей Пол начал в 2020 году.