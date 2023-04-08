Джейк Пол намерен дебютировать в ММА в конце 2023-го

Джейк Пол Фото: globallookpress.com
«Меня часто называют сумасшедшим. Но я все равно хочу дебютировать в ММА. Мне нужен примерно год для подготовки и далее я начну драться. Планирую улучить свою технику ударов ногами и базу джиу-джитсу. Ждите меня в октагоне к концу этого года»
В своем предыдущем поединке по правилам бокса Пол уступил раздельным решением Томми Фьюри. Ранее Джейк побеждал в ринге экс-бойцов UFC Андерсона Сильву, Тайрона Вудли и Бена Аскрена.
На данный момент у американца есть действующий контракт с организацией PFL. Боксерскую карьеру Джей Пол начал в 2020 году.