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    Алджамейн Стерлинг: Джон Джонс на другом уровне, он лучше всех остальных бойцов

    Бокс/ММА ММА UFC
    Алджамейн Стерлинг, являющийся чемпионом UFC в весовой категории до 61 кг, высказался об обладателе пояса в тяжелом весе Джоне Джонсе.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Он самый талантливый боец, которого я когда-либо встречал. Джонс просто на другом уровне по сравнению со всеми остальными. Он гораздо лучше всех остальных бойцов. Вы не можете не признать его величие»

    Джонс стал восьмым бойцом в истории UFC, кому удалось стать двойным чемпионом. Ранее «Костяной» был обладателем пояса в весовой категории до 93 кг. Также Джон является самым молодым чемпионом в истории организации.

    В своем последнем поединке американец одолел в первом раунде Сирила Гана удушающим приемом. Всего в активе Джона 27 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

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