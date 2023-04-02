Макгрегор вызвал Альдо на боксерский поединок

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком дивизионахв своих соцсетях вызвал на боксерский поединок своего бывшего соперника бразильского бойца

«Почему мы бы нам с ним не встретиться в ринге? Устроить боксерский поединок с Альдо очень хорошая идея. Мы должны с Жозе подраться еще раз»

Напомним, что впервые Альдо с Макгрегором встретились в UFC в очном поединке в декабре 2015-го. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде и завоевал титул чемпиона в полулегком весе.

В прошлом году Жозе Альдо покинул UFC после поражения от Мераба Двалишвили в рамках легчайшего дивизиона. Впоследствии бразилец провел боксерский поединок против Джереми Стивенса, который завершился вничью.