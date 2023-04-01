Бернс уверен, что Чимаев надолго не задержится в среднем весе

Топовый боец полусредней весовой категории UFC считает , что его бывший соперникне будет долго выступать в дивизионе до 83,9 кг.

«Он сильный боец и вправе попробовать подраться в другой весовой. Но думаю, что после битв с Костой или Уиттакером Чимаев вернется в полусредний вес»

Накануне шведский боец чеченского происхождения сообщил о том, поднимается в средний дивизион. Одной из причин стала его провальная весогонка в преддверии сентябрьского поединка против Нейта Диаса.

Пока что Хамзат числится в качестве третьего номера полусреднего дивизиона. Всего на счету «Борза» 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.