Бернс уверен, что Чимаев надолго не задержится в среднем весе

Гилберт Бернс Фото: globallookpress.com
«Он сильный боец и вправе попробовать подраться в другой весовой. Но думаю, что после битв с Костой или Уиттакером Чимаев вернется в полусредний вес»
Накануне шведский боец чеченского происхождения сообщил о том, поднимается в средний дивизион. Одной из причин стала его провальная весогонка в преддверии сентябрьского поединка против Нейта Диаса.
Пока что Хамзат числится в качестве третьего номера полусреднего дивизиона. Всего на счету «Борза» 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.