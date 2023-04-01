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    Бернс уверен, что Чимаев надолго не задержится в среднем весе

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый боец полусредней весовой категории UFC Гилберт Бернс считает, что его бывший соперник Хамзат Чимаев не будет долго выступать в дивизионе до 83,9 кг.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Он сильный боец и вправе попробовать подраться в другой весовой. Но думаю, что после битв с Костой или Уиттакером Чимаев вернется в полусредний вес»

    Накануне шведский боец чеченского происхождения сообщил о том, поднимается в средний дивизион. Одной из причин стала его провальная весогонка в преддверии сентябрьского поединка против Нейта Диаса.

    Пока что Хамзат числится в качестве третьего номера полусреднего дивизиона. Всего на счету «Борза» 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

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