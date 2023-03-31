ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы
    Все новости спорта

    Бернс считает, что бой Макгрегора и Чендлера закончится в первом раунде

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс дал прогноз на предстоящий поединок с участием Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

    Гилберт Бернс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гилберт Бернс

    «Конор был крут раньше, но сейчас никому неизвестно, в каком он состоянии. Вряд ли зрители увидят второй раунд в его поединке с Чендлером. Все закончится в первой пятиминутке. Фаворит Майкл, но Конор тоже может нокаутировать его»

    Противостояние Макгрегора и Чендлера запланировано на конец августа или начало сентября текущего года. Их поединок должен пройти в рамках полусреднего дивизиона.

    В последний раз Конор выходил в октагон в июле 2021-го. Тогда ирландец потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье по окончании первого раунда из-за травмы ноги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья беспроигрышная серия подойдет к концу?
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Прервет ли «Айнтрахт» победную серию «Бохума»?
  • «Айнтрахт» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Алькарас обыграет Синнера и снова выйдет в финал?
  • Алькарас — Синнер. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алькарас — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры