Бернс считает, что бой Макгрегора и Чендлера закончится в первом раунде

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем веседал прогноз на предстоящий поединок с участием

«Конор был крут раньше, но сейчас никому неизвестно, в каком он состоянии. Вряд ли зрители увидят второй раунд в его поединке с Чендлером. Все закончится в первой пятиминутке. Фаворит Майкл, но Конор тоже может нокаутировать его»

Противостояние Макгрегора и Чендлера запланировано на конец августа или начало сентября текущего года. Их поединок должен пройти в рамках полусреднего дивизиона.

В последний раз Конор выходил в октагон в июле 2021-го. Тогда ирландец потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье по окончании первого раунда из-за травмы ноги.