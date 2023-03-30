UFC анонсировал бой Илии Топурии и Джоша Эммета

Стало известно, с кем проведет свой следующий поединок в UFC грузинский боец. Как сообщают представители промоушена, его оппонентом станет

Их очный поединок в рамках полулегкого дивизиона запланирован на 17 июня. Напомним, что Эммет является бывшим претендентом на титул временного чемпиона.

На данный момент американец занимает пятую строчке в рейтинге полулегковесов. В своем последнем поединке он уступил сабмишном во втором раунде Яиру Родригезу.

Топурия в профессиональной карьере еще никому не проигрывал. Всего в активе грузинского бойца 13 побед. Сейчас он идет девятым в рейтинге дивизиона до 66-ти кг.