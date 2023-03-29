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    Исраэль Адесанья: Сделаю все, чтобы победить Перейру и вернуть пояс себе

    Бокс/ММА ММА UFC
    Первый номер рейтинга средней весовой категории UFC Исраэль Адесанья дал комментарий в преддверии ответного поединка по правилам ММА против Алекса Перейры.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Это мой последний шанс выиграть у Перейры. В предстоящем бою я сделаю все, чтобы победить Алекса и вернуть пояс себе. К этому поединку я готовлюсь совершенно по-другому»

    В ноябре прошлого года Алекс Перейра одолел Исраэля Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде, отобрав у него пояс чемпиона промоушена в среднем дивизионе.

    Для новозеландца это поражение стало первым в рамках весовой категории до 83,9 кг. Ранее Адесанья уступал только Яну Блаховичу в титульнике в полутяжелом дивизионе.

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