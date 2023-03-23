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    Масвидаль считает, что Усман сильнее Эдвардса

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль рассказал, что думает о прошедшем противостоянии Леона Эдвардса против Камару Усмана.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

    «Это был очень скучный поединок. Мне кажется, что Усман рано принял третий бой. Ему было нужно больше времени восстановиться от нокаута в предыдущей встрече. Леон подгадал удачный момент для защиты титула. Но, как боец, Усман сильнее Эдвардса практически во всем»

    Напомним, что на прошедшем турнире UFC 286 Леон Эдвардс в титульном противостоянии в рамках полусредней весовой категории сумел одолеть Камару Усмана единогласным решением судей.

    Таким образом, «Рокки» провел первую успешную защиту пояса. Следующим оппонентом британца будет второй номер рейтинга Колби Ковингтон.

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