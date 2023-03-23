Масвидаль считает, что Усман сильнее Эдвардса

Хорхе Масвидаль Фото: globallookpress.com
«Это был очень скучный поединок. Мне кажется, что Усман рано принял третий бой. Ему было нужно больше времени восстановиться от нокаута в предыдущей встрече. Леон подгадал удачный момент для защиты титула. Но, как боец, Усман сильнее Эдвардса практически во всем»
Напомним, что на прошедшем турнире UFC 286 Леон Эдвардс в титульном противостоянии в рамках полусредней весовой категории сумел одолеть Камару Усмана единогласным решением судей.
Таким образом, «Рокки» провел первую успешную защиту пояса. Следующим оппонентом британца будет второй номер рейтинга Колби Ковингтон.