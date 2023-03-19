Леон Эдвардс защитил титул в полусреднем весе UFC в бою с Камару Усманом

В главном событии вечера на турнире UFC 286 проходил титульный поединок в полусреднем дивизионе между

Бой продлился все 5 раундов, а победу большинством судейских решений одержал англичанин. Таким образом, Эдвардс провел первую успешную защиту чемпионского пояса.

Напомним, что это была уже третья встреча в карьере между Леоном и Камару. В первом бою судейским решением победу праздновал Усман, в реванше «Рокки» победил нигерийца нокаутом в пятом раунде.

На данный момент Леон идет в UFC на серии из 11-ти выигранных поединков кряду. Всего на счету Эдвардса 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере.