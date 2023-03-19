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    Леон Эдвардс защитил титул в полусреднем весе UFC в бою с Камару Усманом

    Бокс/ММА ММА UFC
    В главном событии вечера на турнире UFC 286 проходил титульный поединок в полусреднем дивизионе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    Бой продлился все 5 раундов, а победу большинством судейских решений одержал англичанин. Таким образом, Эдвардс провел первую успешную защиту чемпионского пояса.

    Напомним, что это была уже третья встреча в карьере между Леоном и Камару. В первом бою судейским решением победу праздновал Усман, в реванше «Рокки» победил нигерийца нокаутом в пятом раунде.

    На данный момент Леон идет в UFC на серии из 11-ти выигранных поединков кряду. Всего на счету Эдвардса 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере.

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