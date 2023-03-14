Александр Волков хочет подраться с Тайем Туивасой

, выступающий в тяжелой весовой категории UFC, рассказал , с кем хочет провести свой следующий поединок.

«Как и многие бойцы, я мечтаю подраться за пояс с Джоном Джонсом. Но пока что мне никто не даст титульник. Сейчас наиболее подходящий вариант для меня — это поединок против Тая Туивасы»

На прошедшем турнире в Лас-Вегасе Александр Волков одержал досрочную победу нокаутом в первом раунде над молдавским бойцом Александром Романовым.

Благодаря данному успеху, россиянин поднялся в рейтинге тяжеловесов UFC с восьмой строчки на седьмую. Тай Туиваса сейчас располагается на шестом месте.